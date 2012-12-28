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В мире
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34 минуты назад
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом
Резолюцию одобрило большинство государств – 119 из 182.
Документ поддержали 119 стран, 53 выступили против, 10 воздержались. Среди проголосовавших против — Германия, Италия, Канада, США, Украина и Япония. В пользу резолюции выступили Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Боливия, Бразилия, Китай, Куба, Сербия.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что принятая резолюция направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с нацизмом, расизмом и ксенофобией. По ее словам, современная система защиты прав человека возникла как ответ на геноцид и военные преступления нацистов, а решения Нюрнбергского трибунала навсегда закрепили исход Второй мировой войны. Она подчеркнула, что борьба против нацизма и его проявлений остается одной из важнейших задач ООН, созданной в ответ на ужасы нацизма и фашизма.
Россия и группа соавторов из разных регионов мира на протяжении почти 20 лет вносят эту резолюцию, и ее поддерживает подавляющее большинство международного сообщества. Заболоцкая осудила действия западных стран, которые стремятся внести раскол и осложнить борьбу с неонацизмом, расизмом и ксенофобией.
«Результаты голосования наглядно продемонстрировали неизменную поддержку со стороны международного сообщества и его приверженность искоренению указанных явлений», — резюмировала дипломат.
Соавторами проекта выступили Белоруссия и Туркменистан. Документ, который традиционно вносится РФ и принимается с 2005 года, состоит из 74 пунктов. В нем есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствии усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны. Проект резолюции также решительно осуждает «использование в образовательном процессе образовательных материалов и риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений».
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