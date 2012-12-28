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В России
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сегодня, 10:44
Житель Алтайского края получил 20 лет за попытку отравить военнослужащих
43-летнему мужчине вынесли приговор сроком на 20 лет за попытку отравить военнослужащих Алтайского края по указанию спецслужб Украины,
«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети установил контакт с представителями специальных служб Украины, в ходе общения с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и свою готовность поддержки вооруженных сил Украины. Являясь сотрудником одного из учреждений общественного питания, совершил попытку покушения на отравление военнослужащих из числа мобилизованного контингента Алтайского края», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что, согласно результатам проведенных экспертиз, отравляющее вещество при попадании в организм могло вызвать острое отравление человека с возможным летальным исходом. Весь процесс житель Барнаула снял на видео, которое направил представителям специальных служб Украины, — передает РИА Новости.
«Второй Восточный окружной военный суд на основании собранных УФСБ России по Алтайскому краю доказательств признал виновным жителя региона, 1981 года рождения, в совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 30, ст. 275 (покушение на государственную измену) УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет строгого режима с отбытием первых четырех лет в тюрьме», — сообщает пресс-служба УФСБ.
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