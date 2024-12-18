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В России
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34 минуты назад

В Госдуме приняли закон о защите врачей от уголовного преследования по статье 238

17 декабря Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, защищающий медиков от уголовных преследований по статье 238 УК.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который защитит врачей от возбуждения против них уголовных дел по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) за действия, совершенные для оказания помощи пациентам. Соответствующий документ был опубликован в базе данных думы.

Согласно его тексту, действие ст. 238 УК РФ теперь не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи. Статья касается производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Госдуме предложили перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента медицинской услугой, — пишут «Известия».

«Сегодня медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ. И 238-я — одна из самых часто применяемых. В числе основных причин здесь — отнесение правоприменителями медицинской помощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений», — подчеркнул важность поправки первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, число уголовных дел, инициируемых в соответствии со ст. 238, увеличивается ежегодно.

«Быть врачом — всегда риск. Особенно для специалистов, которые находятся на передовой медицины: хирургов, анестезиологов, акушеров. Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги! И новый законопроект позволит медикам, что называется, дышать чуть легче», — добавил Башанкаев.
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