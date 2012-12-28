Эксперт назвал возможные причины крушения танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров в Керченском проливе могло произойти из-за превышения предельных сроков их эксплуатации, заявили «Известиям» эксперты отрасли.



«Эти суда очень старые. Подобные танкеры служат 30–40 лет, а этим было больше 50», — пояснил зампредседателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.Судно «Волгонефть-212» построили в 1969 году, а «Волгонефть-239» — в 1973-м.По информации специалиста, максимальная высота волны для «Волгонефти-212» — 2,5 м, для «Волгонефти-239» — 2 м. По сути, это речные суда, которые вышли в море, констатировал он.«У таких судов есть ограничения, особенно при плавании в непогоду. Они зависят от конструкции. Если нарушить условия, что и произошло в данном случае, судно может просто переломиться. Нос и корма оказываются на двух волнах, а средняя часть провисает, в итоге металл может не выдержать, особенно если судно перегружено. «Волгонефть-239» вообще не должен был выходить из порта, поскольку действие документов на него приостановлено», — рассказал Игорь Ковальчук.Расследование ЧП может продолжаться несколько месяцев, возможно, более года, полагает юрист Дмитрий Зацаринский.Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек. Один моряк с судна «Волгонефть-212» погиб, заявили в МЧС. Оба танкера проходили проверку пригодности для перевозки опасных грузов в июле этого года, сообщали в СК.