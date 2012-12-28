Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Историей с отравлением семьи заинтересовался следственный комитет
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Водитель сбил соседку по дому, двигаясь задним ходом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие в огне, отравившаяся семья и атака БПЛА транспорт не остановит
Общество
Дорожные камеры стали еще умнее
Общество
Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию
Спорт
У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
Происшествия
Женщина-предприниматель тайно оформляла кредиты на своих клиентов
Происшествия
В аварии на трассе «Дон» пострадал водитель, дорога была перекрыта
Происшествия
Метель не утихнет до утра
Погода в Липецке
Читать все
Дорожные камеры стали еще умнее
Общество
На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок
Общество
У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
Происшествия
Ваш фирменный рецепт новогоднего салата?
Говорит Липецк
Еще одна рукотворная река появилась в Липецке
Общество
Во артисты!
Общество
Трехлетняя девочка облилась кипятком
Происшествия
Липчанина обманули при продаже кроссовок из Катара
Происшествия
В Липецкой области резко понизится температура
Погода в Липецке
На улице Металлистов нашли тело самоубийцы
Происшествия
Читать все
В России
10
11 минут назад

Рост экономики в России в 2025 году замедлится до 1,5%

Все 15 опрошенных «Известиями» экспертов и участников рынка сошлись во мнении, что экономика в 2025 году будет увеличиваться. Среднее значение консенсус-прогноза — около 1,5%. Самую позитивную оценку дали в инвестбанке «Синара» — повышение минимум на 2,5%. А самую негативную — в «БКС Мир инвестиций», где ожидают околонулевой рост. При этом в сентябрьском макропрогнозе Минэк закладывал увеличение экономики в 2025 году на 2,5%.

Основным фактором неопределенности остается геополитика — от вектора ее развития будет зависеть структура экономики и государственных финансов, уверен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Помимо этого, внутренним риском станет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Главным драйвером экономики в следующем году останется внутренний спрос, который продолжит расти за счет увеличения доходов населения и инвестиционной активности государства и бизнеса», — подчеркнул управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

При этом сохраняется напряженность на рынке труда, об этом свидетельствует ускоренный рост жалованья, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«В 2025 году, вероятно, проблема дефицита кадров сохранится, но спрос на работников может расти не так быстро в связи с ожидаемым замедлением роста экономики на фоне высоких процентных ставок и заявленной нормализации бюджетной политики», — пояснила она.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru