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В России
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11 минут назад
Рост экономики в России в 2025 году замедлится до 1,5%
Основным фактором неопределенности остается геополитика — от вектора ее развития будет зависеть структура экономики и государственных финансов, уверен начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Помимо этого, внутренним риском станет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
«Главным драйвером экономики в следующем году останется внутренний спрос, который продолжит расти за счет увеличения доходов населения и инвестиционной активности государства и бизнеса», — подчеркнул управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
При этом сохраняется напряженность на рынке труда, об этом свидетельствует ускоренный рост жалованья, заявила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«В 2025 году, вероятно, проблема дефицита кадров сохранится, но спрос на работников может расти не так быстро в связи с ожидаемым замедлением роста экономики на фоне высоких процентных ставок и заявленной нормализации бюджетной политики», — пояснила она.
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