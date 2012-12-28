У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
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У отравившейся семьи выявлены ротавирус и норовирус: пища из сети «Неместные» ни при чем
В России
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21 минуту назад
Кемеровская мэрия потратит шесть рублей на проект реконструкции парка «Антошка»
В самом парке необходимо реконструировать территорию площадью 3,44 га, построить пешеходный мост с пирсом на винтовых сваях и т.д.
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