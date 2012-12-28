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В России
33
21 минуту назад

Кемеровская мэрия потратит шесть рублей на проект реконструкции парка «Антошка»

Кемеровская мэрия объявила, тендер на план капитального ремонта парка «Антошки». Начальная цена контракта — шесть миллионов рублей, выполнить работу победитель аукциона должен до 20 августа 2025 года, сообщает VSE42.Ru.

В самом парке необходимо реконструировать территорию площадью 3,44 га, построить пешеходный мост с пирсом на винтовых сваях и т.д.

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