Жилищная грамотность. Как липчане могут подключить дом к сетям?

За 2024 год липецкий водоканал подключил к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения 244 объекта, из них 184 частных дома. Как пройти процедуру технологического присоединения к сетям, расскажет коммерческий директор РВК-Липецк Анна Полянская в специальном проекте «Жилищная грамотность».

Постороннее вмешательство в работу городской системы водоснабжения и водоотведения может стать причиной загрязнения жизненно важного ресурса, снижения давления на сетях, аварий и даже гидроударов. РВК-Липецк регулярно проводит рейды по выявлению нелегальных присоединений к инженерным коммуникациям. Специалисты отключают незаконные врезки от централизованной системы водоснабжения или водоотведения и выставляют их собственникам штраф за потребленные ресурсы по пропускной способности трубы.

«Существует мнение, что самовольное подключение к сетям позволит избежать оплаты за потребление воды и транспортировку стоков. На самом деле оно влечет за собой внушительные штрафы. РВК-Липецк ведет планомерную работу по борьбе с незаконными врезками и призывает горожан проходить процедуру официального технологического присоединения – это гораздо выгоднее, чем столкнуться с последствиями незаконного подключения», - отмечает Анна Полянская.

Подать заявление на подключение к сетям можно на сайте компании в разделе «Подключение к системам водоснабжения и водоотведения». В случае необходимости очного посещения специалистов, можно обратиться в центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Толстого, д. 23а. Заявления на технологическое присоединение принимаются в понедельник и среду с 08:00 до 17:00, по пятницам с 08:00 до 16:00.

ООО «РВК-Липецк». Реклама