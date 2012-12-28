В РФ начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины

К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, то есть исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.