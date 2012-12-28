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В России
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сегодня, 16:11
В РФ начался отбор кандидатов на участие в исследовании онковакцины
К участию в исследовании приглашаются пациенты с гистологически подтвержденными солидными опухолями, то есть исключая онкогематологические заболевания, такие как лимфомы, лейкозы и миелома.
Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в своём Telegram-канале.
«Начался отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании первой фазы онколитической вакцины «ЭнтероМикс», — пишет Каприн.
Участие в исследовании могут принять только те пациенты, у которых есть гистологически подтверждённые солидные опухоли, что исключает онкогематологические заболевания, такие как лимфома, лейкоз и миелома.
Отбираются лишь пациенты, которые уже проходили противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии. Также возраст участников должен быть в диапазоне от 18 до 75 лет и их общее состояние должно позволять продолжение лечения.
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