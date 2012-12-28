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В России
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сегодня, 15:21

Ростов переименовали в Ростов Великий

Работы по переименованию города будут осуществлять за счет средств региона.

Ярославская областная дума внесла в Госдуму проект федерального закона о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе.

«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Ярославская областная дума вносит на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О переименовании города Ростова Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится документе.

Ранее правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. Положительное заключение подписал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, все юридические процедуры по переименованию планируется завершить в этом году.

Ранее в Ростове проводился общегородской опрос, инициативу поддержали 58% жителей города старше 14 лет — 13 854 человека. Среди причин переименования города — восстановление исторической справедливости, внесение ясности в почтовую и транспортную логистику, юридическое закрепление общепринятого названия, признание значимости и дань уважения одному из древнейших городов России, — передает ТАСС.
Ростов
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