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В России
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сегодня, 15:21
Ростов переименовали в Ростов Великий
Работы по переименованию города будут осуществлять за счет средств региона.
«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Ярославская областная дума вносит на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О переименовании города Ростова Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится документе.
Ранее правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. Положительное заключение подписал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Как сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, все юридические процедуры по переименованию планируется завершить в этом году.
Ранее в Ростове проводился общегородской опрос, инициативу поддержали 58% жителей города старше 14 лет — 13 854 человека. Среди причин переименования города — восстановление исторической справедливости, внесение ясности в почтовую и транспортную логистику, юридическое закрепление общепринятого названия, признание значимости и дань уважения одному из древнейших городов России, — передает ТАСС.
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