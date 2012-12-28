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В России
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вчера, 14:33

В России приняли поправку о спецсчетах для иноагентов

Закон был принят депутатами единогласно.

Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов. Поправки, авторами которых стали 429 парламентариев, поддержаны единогласно, — говорится на сайте Госдумы.

Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов от: продажи недвижимого имущества и транспортных средств, а также сдачи их в аренду; процентов по вкладам, а также долевого участия в организациях; использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.

«Воспользоваться этими средствами иноагент сможет только после снятия статуса иностранного агента», — написал в своем канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — подчеркнул Вячеслав Володин.
иноагенты
спецсчета
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