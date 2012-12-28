Липчане жалуются мэру на грязные снаружи автобусы, а перевозчики — на непонимание ситуации горожанами
На территории частного заповедника охотинспекторы гнались за предполагаемыми браконьерами
Липецкая вечЁрка: поджог в центре города, дело об избиении участника СВО и грязные автобусы
В России
264
вчера, 14:33
В России приняли поправку о спецсчетах для иноагентов
Закон был принят депутатами единогласно.
Теперь иноагенты или те, кто перечисляет им денежные средства, обязаны открыть специальный рублевый счет для зачисления на него доходов от: продажи недвижимого имущества и транспортных средств, а также сдачи их в аренду; процентов по вкладам, а также долевого участия в организациях; использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.
«Воспользоваться этими средствами иноагент сможет только после снятия статуса иностранного агента», — написал в своем канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — подчеркнул Вячеслав Володин.
0
0
0
2
0
Комментарии