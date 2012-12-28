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В России
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сегодня, 13:47
В Госдуме принят закон о совершенствовании воспитательной работы в детских лагерях отдыха
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, необходимо создать единую программу воспитательной работы в детских лагерях отдыха.
«Будет создана единая программа воспитательной работы в детских лагерях отдыха. Важно, что детям будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности», — говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Программу и календарный план к ней утвердит федеральный орган исполнительной власти. По этим документам будут строить свою работу вожатые и воспитатели во всех детских лагерях.
«В календарный план в обязательном порядке будут входить родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и художественной литературы, показ фильмов, а также игры и другие мероприятия, направленные на формирование чувств патриотизма, трудолюбия, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию, природе и окружающей среде», — подчеркнул председатель Госдумы.
12 августа 2024 года Совет Госдумы обсудил проблемы организации отдыха и оздоровления детей. Было отмечено, что главной является отсутствие единой эффективной системы в этой сфере. По итогам Совета Правительству РФ был направлен ряд предложений Госдумы в части совершенствования государственной политики в области организации отдыха и оздоровления детей.
1 октября в Госдуме состоялся «правительственный час», на котором указанные темы обсуждались с участием профильных министерств.
В рамках обеспечения исполнения решений выездных заседаний и совещаний Совета ГД депутаты подготовили поправки ко второму чтению бюджета 2025–2027 годов, в соответствии с которыми в 2025, 2026 и 2027 годах ежегодно на 1 млрд рублей увеличиваются бюджетные ассигнования на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления. Объем средств на эти цели составит в 2025, 2026 и 2027 годах по 3 млрд рублей ежегодно.
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