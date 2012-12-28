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В России
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вчера, 12:58
В РФ могут ввести запрет на дарение алкоголя
Штраф за дарение алкоголя для физических лиц составит 5 тысяч рублей, для должностных — от 35 до 50 тысяч, а для юридических — 100 тысяч рублей.
Соответствующую инициативу о внесении поправок к закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» он выдвинул на рассмотрение нижней палаты парламента 17 декабря 2024 года.
Документом предлагается ввести запрет на дарение спиртного, а вместо этого рекомендовано делать презенты исключительно в форме положительных, несущих пользу вещей, например: абонемент в спортивный зал; сертификат на дополнительное образование;
билет в кино, музеи и театры; познавательные книги; полезные продукты питания; цветы; детские игрушки; товары для дома; сувениры, сделанные своими руками и т.д, — передает РБК.
По словам депутата, «близким людям, друзьям или коллегам дарить то, что наносит колоссальный вред здоровью, вплоть до смертельной опасности, просто неприемлемо», а подарки «должны улучшать здоровье и приносить людям радость и удовольствие».
Штрафы за дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции в КоАП предлагается прописать такие: для граждан в размере 5 тыс. рублей; для должностных лиц в размере от 35 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — 100 тыс. рублей.
Уточняется, что инициатива направлена на снижение употребления алкоголя среди граждан и поддержку здорового образа жизни. В документе отмечается, что в «последние четыре года в России наблюдается рост употребления алкоголя, при этом существующие меры, предпринимаемые государством для снижения количества употребляемого алкоголя, не дают результата».
Андрей Свинцов не впервые выступает с инициативами, направленными на борьбу с алкоголем. Неделей ранее он предложил запретить россиянам покупать алкоголь без специальной отметки на «Госуслугах». По его задумке, совершеннолетним гражданам будет необходимо в обязательном порядке посетить нарколога. Результаты обследования далее занесут в профиль пользователя на «Госуслугах». Система будет генерировать QR-код, который позволит купить алкоголь.
В ноябре в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает убрать спиртное из обычных супермаркетов и продавать его в помещениях с отдельным входом. По мнению автора инициативы депутата Свинцова, продажа алкоголя в магазинах рядом с продуктами, сочетающимися со спиртным, является пропагандой алкоголизма.
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