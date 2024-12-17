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В России
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сегодня, 12:12

ФСБ задержала в Крыму агента украинских спецслужб

Кроме того, сотрудники УФСБ задержали жителя Нижегородской области за связь со спецслужбой Украины.

ФСБ РФ пресекла противоправную деятельность жителя Ялты, 1993 года рождения, причастного к передаче украинским спецслужбам сведений о Вооруженных силах РФ, — говорится в пресс-релизе службы безопасности.

Установлено, что задержанный посредством иностранного мессенджера «Telegram» на конфиденциальной основе установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины и выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова. Выполняя задания куратора, злоумышленник инициативно передавал иноспецслужбе сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Республики Крым.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 К РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Киевским районным судом г. Симферополя Республики Крым фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ФСБ задержала жителя Нижнего Новгорода, предложившего спецслужбам Украины устроить взрыв на местном предприятии, где выпускают военную продукцию, задержан. Об этом 17 декабря сообщило региональное управление ФСБ.

Установлено, что подозреваемый по собственной инициативе установил контакт со спецслужбой Украины и предложил устроить подрыв сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, «мотивами преступления явились приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность».

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

У него дома проведен обыск. Обнаружены и изъяты улики, имеющие отношение к делу. Правоохранители также выясняют причастность злоумышленника к другим преступлениям и устанавливают возможных соучастников, — пишут «Известия».

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
ФСБ
задержание
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