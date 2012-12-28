В Москве число нарушений в сфере такси возросло на 77,5%

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 6,5 тысячи нарушений в сфере такси за десять месяцев 2024 года против 1,4 тысячи случаев за тот же период прошлого года.