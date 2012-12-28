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сегодня, 11:35

В Москве число нарушений в сфере такси возросло на 77,5%

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 6,5 тысячи нарушений в сфере такси за десять месяцев 2024 года против 1,4 тысячи случаев за тот же период прошлого года.

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) за десять месяцев 2024 года выявила 6,5 тыс. нарушений среди столичных таксистов против 1,4 тыс. за тот же период прошлого года. Это следует из презентации первого замначальника МАДИ Михаила Устиновского, — передает РБК.

Большинство нарушений, или 4,1 тыс., пришлось на перевозки с нарушением профессиональных и квалификационных требований к таксистам (ст. 12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях). Их количество увеличилось на 359% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Речь идет об отсутствии водительского удостоверения соответствующей категории, недостаточного стажа вождения, медицинского осмотра перед рейсом, несоответствии транспортного средства требованиям безопасности, — пояснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, подобные нарушения потенциально наиболее опасны для пассажиров: нехватка квалификации у водителя или использование технически неисправного автомобиля увеличивает риск аварий. За такое нарушение должностные лица могут получить штраф в размере 20 тыс. руб., а юридические — 100 тыс. рублей.

Еще 2,4 тыс. нарушений (+321% к прошлогоднему уровню) было по ст. 11.14.1 КоАП. Она предусматривает, что в салоне легкового такси должна быть информация о правилах перевозки пассажиров и багажа; на крыше такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова — цветографическая схема в виде шашечного пояса, — пояснил юрист Федор Андреев. За нарушение этих правил водителю грозит штраф в размере 1 тыс. рублей, должностному лицу — 10 тыс. рублей, юрлицу — 30 тыс. рублей.

На 1 декабря 2024 года, по данным МАДИ, в Москве и области было зарегистрировано 196 тыс. легковых автомобилей такси, из них 96 тыс. ежедневно выходят на линию. В часы пик (с 08:00 до 09:59 и с 17:00 до 19:59) совершается 26% всех поездок за сутки. Всего за 2024 год столичные такси перевезут 638 млн пассажиров, предварительно оценили в МАДИ (в 2023-м было 621 млн). Среднее время подачи автомобиля сохраняется на одном уровне с 2021 года и составляет четыре минуты.

Всего за десять месяцев 2024-го МАДИ выдала 8,2 тыс. постановлений, сумма штрафов по которым составила 176,4 млн рублей. У таксистов было изъято 2 тыс. машин. В целом за этот период произошло 2,5 тыс. ДТП с участием такси, что на 3% ниже, чем за тот же период 2023 года — следует из презентации.

В презентации МАДИ говорится, что инспекция активизировала работу по выявлению нарушений в сфере легкового такси в связи с тем, что 1 сентября прошлого года в силу вступил закон «О такси». По нему была создана федеральная государственная информационная система «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные в указанную систему. Для агрегаторов установлена обязанность проверять водителей по реестрам и гарантировать, что заказы передаются только тем, у кого есть действующее разрешение. Была легализована работа самозанятых в такси, введены ограничения для водителей с непогашенной судимостью и тремя неоплаченными административными штрафами. Автомобили такси теперь должны иметь «шашечки», оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова и экологический класс должны соответствовать требованиям властей конкретного региона. В салоне должны размещаться ФИО водителя и действующие тарифы, а с 1 сентября этого года также сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
такси
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