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В России
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сегодня, 11:35
В Москве число нарушений в сфере такси возросло на 77,5%
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила 6,5 тысячи нарушений в сфере такси за десять месяцев 2024 года против 1,4 тысячи случаев за тот же период прошлого года.
Большинство нарушений, или 4,1 тыс., пришлось на перевозки с нарушением профессиональных и квалификационных требований к таксистам (ст. 12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях). Их количество увеличилось на 359% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Речь идет об отсутствии водительского удостоверения соответствующей категории, недостаточного стажа вождения, медицинского осмотра перед рейсом, несоответствии транспортного средства требованиям безопасности, — пояснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, подобные нарушения потенциально наиболее опасны для пассажиров: нехватка квалификации у водителя или использование технически неисправного автомобиля увеличивает риск аварий. За такое нарушение должностные лица могут получить штраф в размере 20 тыс. руб., а юридические — 100 тыс. рублей.
Еще 2,4 тыс. нарушений (+321% к прошлогоднему уровню) было по ст. 11.14.1 КоАП. Она предусматривает, что в салоне легкового такси должна быть информация о правилах перевозки пассажиров и багажа; на крыше такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета, а на боковых поверхностях кузова — цветографическая схема в виде шашечного пояса, — пояснил юрист Федор Андреев. За нарушение этих правил водителю грозит штраф в размере 1 тыс. рублей, должностному лицу — 10 тыс. рублей, юрлицу — 30 тыс. рублей.
На 1 декабря 2024 года, по данным МАДИ, в Москве и области было зарегистрировано 196 тыс. легковых автомобилей такси, из них 96 тыс. ежедневно выходят на линию. В часы пик (с 08:00 до 09:59 и с 17:00 до 19:59) совершается 26% всех поездок за сутки. Всего за 2024 год столичные такси перевезут 638 млн пассажиров, предварительно оценили в МАДИ (в 2023-м было 621 млн). Среднее время подачи автомобиля сохраняется на одном уровне с 2021 года и составляет четыре минуты.
Всего за десять месяцев 2024-го МАДИ выдала 8,2 тыс. постановлений, сумма штрафов по которым составила 176,4 млн рублей. У таксистов было изъято 2 тыс. машин. В целом за этот период произошло 2,5 тыс. ДТП с участием такси, что на 3% ниже, чем за тот же период 2023 года — следует из презентации.
В презентации МАДИ говорится, что инспекция активизировала работу по выявлению нарушений в сфере легкового такси в связи с тем, что 1 сентября прошлого года в силу вступил закон «О такси». По нему была создана федеральная государственная информационная система «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные в указанную систему. Для агрегаторов установлена обязанность проверять водителей по реестрам и гарантировать, что заказы передаются только тем, у кого есть действующее разрешение. Была легализована работа самозанятых в такси, введены ограничения для водителей с непогашенной судимостью и тремя неоплаченными административными штрафами. Автомобили такси теперь должны иметь «шашечки», оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова и экологический класс должны соответствовать требованиям властей конкретного региона. В салоне должны размещаться ФИО водителя и действующие тарифы, а с 1 сентября этого года также сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.
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