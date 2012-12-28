Жилищная грамотность. Что грозит тем, кто не оплачивает счета за воду?

Несвоевременная оплата оказанных услуг водоснабжения и водоотведения грозит потребителю начислением пени и судебными исками.

Кроме того, должники рискуют оказаться в списках граждан, которым запрещен выезд за пределы России, а также могут лишиться своего имущества. Как этого избежать, расскажет коммерческий директор РВК-Липецк Анна Полянская в специальном проекте «Жилищная грамотность».

Анна Полянская отмечает, что арест имущества – это крайняя мера, которая применяется только к тем, кто систематически игнорирует обращения погасить долг. До этого проводятся оповещения собственников по телефону, смс и электронной почте, а размер задолженности ежемесячно отражается в квитанции.

«Наиболее оптимальный вариант при наличии долга – оформить рассрочку и гасить его частями. Кроме того, до 30 декабря в РВК-Липецк продолжается клиентская акция «Оплати долг – и нет пени!» - при погашении всей задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам полностью спишутся пени. Это будет отображено в квитанции за декабрь», - рассказала Анна Полянская.

В РВК-Липецк напомнили, что оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно несколькими способами:

- на сайте «РВК-Липецк» (переход по кнопке «Оплатить» на главной странице);

- в личном кабинете клиента;

- в мобильном приложении «РВК.Услуги» (6+);

- в мобильном приложении банка;

- через терминалы и банкоматы.

При оплате на сайте для удобства абонентов доступна возможность оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП*). Для этого в разделе «Оплатить услуги», необходимо указать частное домовладение или квартира, номер лицевого счета, контактную информацию, сумму и адрес электронной почты, куда придёт чек с подтверждением, нажать на кнопку «Оплатить» и выбрать «СБП». После этого при использовании мобильного телефона пользователь автоматически перенаправляется в приложение банка, в котором можно оплатить услугу, а при использовании компьютера выводится QR-код для сканирования.

* АО "НСПК" (3+). ООО «РВК-Липецк». Реклама