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В мире
74
50 минут назад

В Тунисе задержали 11 россиян и отправили в известную пытками тюрьму

11 российских туристов, задержанных в Тунисе, содержатся в тюрьме Mornaguia, известной пытками заключенных.

Задержанные в Тунисе 11 российских туристов содержатся в печально известной пытками и плохими условиями тюрьме Mornaguia, — рассказала РИА Новости невеста одного из задержанных.

«От адвоката на данный момент стало известно, что они содержатся в тюрьме Mornaguia», — рассказала девушка.

По ее словам, условия содержания в этой тюрьме не самые худшие, но далеки от комфортных.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — добавила невеста туриста.

Девушка рассказала, что россиянам не предоставили переводчика, что затрудняет следствие. Как ей передал адвокат, проблема связана с нехваткой сертифицированных специалистов, которые допускаются к работе в судах. В Тунисе всего пять присяжных переводчиков на русский язык, и никто из них не хочет браться за это дело.

По ее словам, группа из 11 человек в начале ноября отправилась в небольшое селение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники Римской империи. Однако через несколько дней туристы перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали их и держат под стражей. Причина задержания до сих пор не известна.

Родственники и близкие задержанных обратились к президенту страны Каису Саиду с просьбой освободить их, опубликовав 13 декабря петицию.

Тюрьма Mornaguia, расположенная недалеко от столицы Туниса, известна своими строгими условиями содержания и нарушениями прав человека. В докладах международных правозащитных организаций с 2010 года она неоднократно упоминалась из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключенными.

В декабре 2019 года тунисские власти начали распространять среди узников и охранников руководство по правам заключенных, чтобы улучшить условия содержания и повысить осведомленность о правах человека. Однако, несмотря на эти усилия, в январе 2023 года в Mornaguia прошла голодовка заключенных в знак протеста против «нечеловеческих» условий содержания и дискриминации.

В октябре 2023 года из этой тюрьмы совершили побег пять опасных преступников.
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Тунис
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