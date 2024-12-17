Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
Столкновение двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-летнего водителя
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Сегодня в Липецке: добровский олень, наш ответ шоу «Голос» и как уговорить работодателя на годовую премию
В России
92
сегодня, 10:01
Взрывное устройство в Москве было заложено в самокат
Причиной взрыва, при котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, стало заложенное в самокат взрывное устройство.
«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Сейчас на месте ЧП работают следователи, криминалисты и оперативные службы.
В ближайшее время пройдет рад экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов возглавлял войска РХБЗ ВС РФ с апреля 2017 года. Систематически выступал с докладами о нарушениях Украиной вопросов, касающихся радиационной безопасности, требований Конвенции о запрещении химического оружия и другим.
Военному было 54 года. У него остались супруга и двое сыновей, — пишет «Российская газета».
0
0
0
0
0
Комментарии