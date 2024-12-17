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Происшествия
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8 минут назад
Детская коляска сгорела в пятиэтажке на улице Московской
В селе Свишни огонь уничтожил надворную постройку.
В тот же день пожарные реагировали на короткое замыкание в 16-этажном доме на улице Катукова областного центре, которое обошлось без последующего горения. А вот в селе Свишни Долгоруковского района огонь уничтожил надворную постройку.
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