Детская коляска сгорела в пятиэтажке на улице Московской

В селе Свишни огонь уничтожил надворную постройку.



Днем 16 декабря в пятиэтажке на улице Московской в Чаплыгине сгорела детская коляска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день пожарные реагировали на короткое замыкание в 16-этажном доме на улице Катукова областного центре, которое обошлось без последующего горения. А вот в селе Свишни Долгоруковского района огонь уничтожил надворную постройку.