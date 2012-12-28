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В России
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сегодня, 16:55
Спрос на имитированную красную икру вырос на 19%
«На рост спроса на имитированную икру повлияло, прежде всего, значительное повышение цен на натуральный продукт. Многие россияне стремятся сократить затраты и переходят на более бюджетный аналог», — пояснила «Известиям» аналитик компании Дарья Жигалина.
По данным экспертов организации, по сравнению с прошлым годом средняя цена за 1 кг имитированной икры выросла всего на 4% — с 960 до 1 тыс. рублей за 1 кг. При этом на маркетплейсах стоимость килограмма натуральной икры в зависимости от видов лососевых рыб и упаковки может достигать 9-12 тыс. рублей.
Тенденцию роста спроса на имитированную икру подтвердили в Рыбном союзе, участниками которого являются крупнейшие российские компании-производители.
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