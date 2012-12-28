Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам

Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, пишут пользователи форума «Банки.ру». Их жалобы изучили «Известия». Лимиты могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка.



