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В России
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сегодня, 16:49
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, пишут пользователи форума «Банки.ру». Их жалобы изучили «Известия». Лимиты могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка.
Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, пояснили «Известиям» в пресс-службе этого банка. С аналогичными ситуациями сталкивались и пользователи кредиток Альфа-банка, следует из данных с форума «Банки.ру».
Иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой сейчас для банков затратно из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Они ограничивают долю высокорискованных заемщиков — тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода.
Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% заемщиков, которые направляют на свои кредиты более 50% дохода. При этом при оценке долговой нагрузки учитывается вся сумма лимита по кредитной карте — даже если фактический долг не подходит к его верхней границе, пояснил экономист Андрей Бархота.
Поэтому банкам проще сокращать размер средств, который клиенты смогут получить, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за МПЛ. В условиях роста ставок по вкладам из-за высокой ключевой банкам приходится либо повышать комиссии, либо ухудшать условия — например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку, отметил Андрей Бархота.
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