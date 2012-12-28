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В России
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сегодня, 16:48
Производители физраствора увеличили поставки в регионы
В сообщении пресс-службы Росздравнадзора говорится, что сейчас запасы раствора натрия хлорида «активно пополняются».
Уточняется, что после перерегистрации Минздравом России цены на лекарственное средство Натрия хлорид (физраствор) производители увеличили поставки препарата в регионы.
В настоящее время запасы Натрия хлорид, раствор для инфузий, активно пополняются, — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены.
Росздравнадзор держит ситуацию с лекарственным обеспечением на постоянном контроле.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение в Минздрав с просьбой сообщить о предпринятых министерством мерах для решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптечных организациях в регионах.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко при этом заявил, что на физраствор перерегистрировали цену из-за роста себестоимости. При этом он подчеркнул, что в больницах этого препарата достаточно и никаких проблем с его производством нет, — передает РИА Новости.
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