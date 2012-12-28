Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, и настольные игры со священником
Мэрия обратилась в суд с иском по сносу летней веранды кафе «Tolstoy» у Комсомольского пруда
Отравившаяся семья ела «Неместные» роллы. В сети говорят, что не получали никаких жалоб от других клиентов
В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
В областном ожоговом центре врачи борются за жизнь обгоревшего в пожаре молодого мужчины
В России
4
2 минуты назад
ЦБ РФ обяжет банки требовать у заемщиков-физлиц подтверждение доходов
Норма вступит в силу с 1 октября 2025 года и будет применяться только к новым кредитам.
Проект изменений в положение, регулирующее порядок формирования банками резервов на возможные потери по ссудам, опубликован на сайте регулятора.
В пояснительной записке ЦБ отмечает, что исторически многие банки кредитовали розницу без официального подтверждения доходов, на основании косвенных подтверждений и самодеклараций (анкет «по форме банка»). Кредитные организации настраивали свою систему оценки на анализ кредитоспособности через бюро кредитных историй (если клиент платит, значит, имеет источник) и расходов клиента. Финальной формой такого подхода к оценке кредитоспособности стал модельный подход, в рамках которого для оценки целей показателя долговой нагрузки (ПДН) оценивается доход заемщика по определенным критериям, без официальных документов.
«Содержательно модельные факторы банков - ближе к косвенному подтверждению доходов (например, величина расходных операций, платежи клиента по кредитам из БКИ и так далее). При этом «серый» доход не обладает такой же стабильностью и прозрачностью для кредитора, как официальный», — сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
По действующему регулированию банки могут включать в портфель однородных ссуд (ПОС, группа ссуд со сходными характеристиками кредитного риска, обособленная в целях формирования резерва) без подтверждения доходов кредиты физических лиц до 100 тыс. рублей. Более крупные ссуды, по которым нет подтверждения дохода, должны оцениваться на индивидуальной основе, что создает для банков не всегда оправданную операционную нагрузку по оценке финансового положения.
ЦБ предлагает установить закрытый список официальных документов о доходах для оценки физлиц, включающий доступные государственные информационные ресурсы, чтобы исключить недостоверность информации и завышение оценки финансового положения. В этот список, в частности, войдут форма 6-НДФЛ (расчет сумм налога на доходы физлиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом), справка о заработной плате заемщика с места работы, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и так далее.
Банки смогут оценивать в ПОС без подтверждения доходов ссуды до 1 млн руб. (кроме ипотеки и автокредитов), но с установлением повышенного резерва - 5,5%. По ПОС, по которым доход рассчитывается на основе модельного подхода для целей ПДН — в размере 4,5%. По ссудам свыше 1 млн рублей и оцениваемым без модельного подхода потребуется запросить официальные документы о доходах клиента для отнесения кредита в ПОС.
Ссуды с оценкой финансового положения на основании официальных документов можно будет относить в ПОС с минимальным резервом 3%, как и сейчас. Норма вступит в силу с 1 октября 2025 года и будет применяться только к новым ссудам.
«Увеличение стоимости риска по банковскому сектору на горизонте 1 года (приблизительный срок обновления портфеля потребительских ссуд) с момента вступления в силу редакции (влияние будет только на новые выдачи) может составить до 0,1 п.п., что эквивалентно увеличению расходов на резервы примерно на 90 млрд рублей. Норма не повлияет на достаточность капитала банков, так как повышенные резервы будут компенсироваться прибылью. Кроме того, у банков будет сильный стимул запрашивать официальные документы, чтобы группировать ссуды в ПОС с минимальным резервом 3%, который предусмотрен для ссуд с подтвержденным доходом. После полного обновления портфеля дополнительных расходов на резервы у банков не будет», — отмечается в пояснительной записке.
0
0
0
0
0
Комментарии