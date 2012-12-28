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45 минут назад

ЕС утвердил 15-й пакет санкций против РФ

Главы МИД Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России, в который вошли 84 физических и юридических лица.

ЕС принял 15-й пакет санкций, внеся в черный список 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР, — говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД. Санкции вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, которая ожидается в ближайшее время, — передает ТАСС.

Совет ЕС также ввел отдельные ограничения против 52 танкеров из третьих стран, перевозящих российскую нефть, невзирая на так называемые «потолки цен», которые пыталась ввести Группа семи.

Экспортные ограничения и дополнительные меры контроля введены против 32 компаний производящих военную продукцию и комплектующие двойного назначения. Как сообщила Еврокомиссия, в этот список вошли 20 компаний из России, 7 — из КНР, 2 из Сербии, и по одной из Индии, Ирана и ОАЭ. Европейскому бизнесу отныне запрещено продавать этим компаниям широкий список компонентов.

Совет ЕС также расширил сроки действия санкционных исключений для европейского бизнеса, который, как подозревает ЕС, продолжает работать в России для вывода своих инвестиций. 15-й пакет также содержит запрет судам ЕС исполнять в юрисдикциях Евросоюза решений судов РФ по делам против европейских компаний.

«Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц», — говорится в заявлении. Санкции введены в том числе в отношении «2 чиновников КНДР» и ряда китайских компаний, по мнению Евросоюза поставляющих в Россию электронику и компоненты беспилотников.

Этот список включает главным образом компании ВПК РФ, производящие компоненты для беспилотников, электронику, двигатели, высокотехнологичные компоненты, — отмечается в документе.

Включение компании в основной черный список ЕС для юрлиц подразумевает блокирование их активов в юрисдикциях ЕС и запрещает европейскому бизнесу любые контакты с ними, в первую очередь любые формы финансирования. Таким образом никакого практического влияния эти санкции на ВПК РФ не оказывают.
санкции
ЕС
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