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В мире
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сегодня, 14:45
Израиль нанес мощный удар по сирийской провинции Тартус
Армия обороны Израиля атаковала объекты сирийской армии в прибрежных провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы. Один из ударов пришёлся по складу с оружием.
Как рассказал источник в провинции, на месте атаки находились сирийские системы противовоздушной обороны, мощность удара была сравнима с землетрясением.
По его данным, израильские военные ударили по цементному заводу, где стояли сирийские ПВО.
«Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — отметил источник.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как в результате одного из прилётов в воздух взмывает яркий огненный «гриб». Были слышны многочисленные звуки детонации боеприпасов.
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