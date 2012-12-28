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сегодня, 14:45

Израиль нанес мощный удар по сирийской провинции Тартус

Армия обороны Израиля атаковала объекты сирийской армии в прибрежных провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы. Один из ударов пришёлся по складу с оружием.

Израильские самолеты нанесли ракетные удары по складам с боеприпасами сирийской армии, расположенным к востоку от города Тартус (220 км от Дамаска), — передает ТАСС.

Как рассказал источник в провинции, на месте атаки находились сирийские системы противовоздушной обороны, мощность удара была сравнима с землетрясением.

По его данным, израильские военные ударили по цементному заводу, где стояли сирийские ПВО.

«Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — отметил источник.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как в результате одного из прилётов в воздух взмывает яркий огненный «гриб». Были слышны многочисленные звуки детонации боеприпасов.
Израиль
война
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