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В России
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сегодня, 13:53
С затонувшего танкера «Волгонефть-239» в Керчи спасли 14 человек
Все 14 человек экипажа благополучно эвакуированы на берег.
«Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег», — написали в Телеграм-канале ведомства.
Telegram-канал Baza сообщает, что их забирали с судна тремя заходами по 4-5 человек. Моряки не пострадали.
До этого стало известно о тяжелом состоянии пострадавшего при крушении танкера «Волгонефть-212» в Керченском проливе моряка. Еще троих членов экипажа доставили в больницу Анапы.
Накануне танкер «Волгонефть-212» у берегов в Керчи подал сигнал бедствия около девяти утра спустя час после крушения, позже сигнал о помощи поступил от экипажа «Волгонефти-239». По информации Росморречфлота, крушение произошло из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, — пишет Lenta.ru.
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