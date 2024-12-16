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В России
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сегодня, 13:08
Экономист предлагает ввести налог на заказ услуги такси
С такой инициативой выступил профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.
По мнению экономиста, налог мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси или осуществления услуги доставки, а также еще несколько процентов от их стоимости. Как полагает Ануреев, эти деньги можно было бы зачислять на счета региональных бюджетов для повышения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам.
Профессор считает, что россияне позитивно воспримут эту идею при «должной разъяснительной работе» в СМИ и на местном уровне.
«Никакого социального недовольства не будет, если минимальные цены такси и доставки повысятся до 700 рублей, а средние — до 1000−1200 рублей», — утверждает Ануреев.
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