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В столкновении двух грузовиков на трассе под Липецком привело к гибели 41-леинего водителя
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В России
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сегодня, 12:17
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с похищением аккаунтов в Telegram
МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенников, которая позволяет получить доступ к аккаунтам мессенджера Telegram: злоумышленники используют старый шаблон фишинга, предлагая подписаться на фейковый канал Wildberries.
«На этот раз они предлагают подписаться на официальный сайт и Telegram-канал Wildberries для предпринимателей, однако для подписки авторизация не требуется. Тем не менее мошенники надеются найти поставщиков, которых удастся убедить ввести номер телефона, в результате чего они потеряют доступ к своему аккаунту», — говорится в сообщении.
В нем также содержится призыв быль бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, — передает ТАСС.
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