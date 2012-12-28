РФ и КНДР возобновили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией возобновилось после перерыва с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Пассажирские поезда из России в Китай будут курсировать ежедневно с 15 декабря, а также трижды в неделю в Северную Корею с 16 декабря. Возобновление движения связано с перегруженностью автомобильного пункта пропуска и интересом правительств обеих стран.