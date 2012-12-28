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В России
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сегодня, 11:32
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РФ и КНДР возобновили железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией возобновилось после перерыва с 2020 года из-за пандемии COVID-19. Пассажирские поезда из России в Китай будут курсировать ежедневно с 15 декабря, а также трижды в неделю в Северную Корею с 16 декабря. Возобновление движения связано с перегруженностью автомобильного пункта пропуска и интересом правительств обеих стран.
Поезд из Тумангана (КНДР) в поселок Хасан Приморского края будет отправляться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Отмечается, что регулярное пассажирское сообщение с Северной Кореей временно прервали в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Курсирование международного поезда возобновили с введением нового графика движения на 2024-2027 годы.
С начала июня 2024 года по инициативе КНДР открыли нерегулярное пассажирское сообщение. С тех пор в обоих направлениях перевезли 1200 физлиц.
Кроме того, пассажирские составы снова начали ходить из России в Китай. 15 декабря первый поезд после перерыва отправился со станции Гродеково (Приморский край) в Суйфэньхэ.
На нем проследовали две туристические группы из 69 человек. До этого железнодорожный пункт пропуска Пограничный работал только в грузовом направлении.
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