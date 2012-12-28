Жилищная грамотность. Почему важно передавать показания приборов учёта?

РВК-Липецк запускает специальный проект «Жилищная грамотность». В нем специалисты предприятия будут отвечать на вопросы потребителей. В первом выпуске они расскажут, почему важно передавать показания приборов учёта и какие действия необходимо предпринять в случае истечения их поверки.

По закону ответственность за передачу показаний и техническое состояние средства измерения несёт потребитель. Коммерческий директор липецкого водоканала Анна Полянская отмечает, что если вовремя не провести поверку, счётчик будет считаться неисправным, а его показания – недостоверными. В этом случае в течение трех месяцев оплату за услуги специалисты водоканала будут производить исходя из среднемесячного потребления ресурса. После – расчет будет идти по нормативу, в зависимости от количества проживающих.

«Узнать срок поверки прибора учета можно в личном кабинете клиента на официальном сайте компании, в мобильном приложении «РВК.Услуги» (6+) или в платежной квитанции. В среднем межповерочный интервал составляет от четырех до шести лет и указывается в паспорте прибора, при этом поверку счётчиков могут проводить только аккредитованные организации», - подчеркивает Анна Полянская.

Сама поверка производится при помощи специального оборудования без снятия прибора учёта и занимает не более 15 минут. По её окончании необходим допуск счетчика к расчетам по заявлению собственника. Бланк заявления можно скачать на портале водоканала в разделе «Абонентам» → «Частные лица» → «Образцы документов» → «Заявление на ввод прибора учёта в эксплуатацию». Направить документ с приложенными к нему копиями паспорта прибора учета, свидетельством о поверке можно по электронной почте: hv.lipetsk@rosvodokanal.ru, через сайт в разделе «Услуги» → «Абонентам» → «Общая информация» → «Задать вопрос» или принести в центр по работе с клиентами на ул. Толстого, д. 23а, предварительно записавшись на прием по телефонам: 236-048, *6048.

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