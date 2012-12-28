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В России
51
34 минуты назад

«Известия» сообщают о сокращении лимитов по кредитным картам в РФ

Клиенты ряда российских банков пожаловались на то, что финансовые учреждения начали сокращать лимиты по кредитным картам.

Клиенты российских банков пожаловались на внезапное сокращение лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, — пишут «Известия». Уточняется, что это происходит из-за ограничений регулятора на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

В частности, клиенты ВТБ сообщали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20 — например, одному из них кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще один пользователь рассказал, что ему вовсе обнулили лимит без предупреждения, но затем, по просьбе, вернули.

Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, — пояснили в пресс-службе этого банка.

С аналогичными ситуациями сталкивались и пользователи кредиток Альфа-банка, — следует из данных с форума «Банки.ру».

Помимо того, клиенты «Сбера» сообщали, что банк аннулировал им кредитные лимиты, которые длительное время не использовались. Предварительно организация направляла уведомление — для сохранения суммы нужно было провести хотя бы одну операцию по карте. Тем не менее в двух из трех случаев сотрудники банка восстанавливали доступ к средствам после жалобы.

Банки сейчас в целом одобряют всё меньше ссуд на фоне роста ставок и закредитованности населения, — рассказал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом спрос на заемные средства не исчез — он перетек в «пластик».

Банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря — согласно консенсус-прогнозу издания, она может вырасти до 23%. Из-за этого долговая нагрузка на клиентов дополнительно увеличится — поэтому участники рынка стремятся заранее нарастить качество кредитного портфеля, — считают эксперты.

Сегмент кредиток менее чувствителен к ключевой, потому что ставки по ним и так могут ее многократно превосходить, уточнил аналитик. Также они дают грейс-период, в течение которого клиент может в принципе не платить проценты — финансовая грамотность россиян растет и многие этим пользуются. Поэтому по некоторым картам банки могут вообще не получать процентных доходов.

Деньги в экономике сейчас «дорогие» из-за высокой ключевой. Это заставляет банки компенсировать стоимость фондирования кредитованием, — пояснили в ОТП Банке. Именно поэтому ставки по «пластику» могут расти, а условия ухудшаться.
кредитки
лимит
экономика
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