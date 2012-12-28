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В России
71
сегодня, 09:59

В Минтруде назвали самые высокие зарплаты мигрантов

В 2025 году общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников составит около 235 тыс. разрешений на работу.

Общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных работников в 2025 году составит почти 235 тыс. разрешений на работу, — передает РБК. Из них больше всего выделено Амурской области, где активно присутствует китайский бизнес (27,1 тыс.), Московской области (23 тыс.), Ленинградской области (около 22,3 тыс.), Татарстану (9,3 тыс.); резерв квоты составляет 78 тыс. позиций, — следует из приказа Минтруда от 9 декабря «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».

Уточняется, что в 2024 году потребность в найме визовых мигрантов оценивалась в 1,5 раза ниже и составляла 155,9 тыс. человек. Среди причин привлечения иностранной рабочей силы значатся отсутствие необходимых кадров в регионах и ввод импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании и наладке.

Данные квоты действуют только для иностранцев, прибывающих в страну на основании визы (в безвизовом порядке в России могут работать граждане стран ЕАЭС и приезжие из Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии). Объем квот определяется на основании предложений органов власти регионов, суммарная величина потребностей которых увеличивается на 50% в качестве резерва. На практике в среднем уровень выполнения квоты составляет около 60% (согласование числа привлекаемых иностранных специалистов не означает автоматической выдачи рабочих виз, этим занимается МВД).

Чаще всего через такой механизм привлекаются специалисты из Китая, Турции, Сербии, Индии, Вьетнама, говорил источник, близкий к Минтруду.

Самая высокая предполагаемая зарплата для иностранцев составляет 380 тыс. руб. в месяц, а уровень 100 тыс. рублей превышает чуть меньше сотни предложений, — следует из изученных заявок по регионам. Примерно половина позиций для визовых работников предполагает доходы ниже 60 тысяч рублей в месяц, но есть и два десятка предложений с зарплатами всего 20–25 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой позицией на 2025 год с зарплатой 380 тыс. рублей в месяц среди всех региональных заявок является должность председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, которую с 2016 года занимает Маттиас Шепп.

На втором месте — квота на трех менеджеров в компании «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова с ежемесячной зарплатой 275 тыс. рублей. На третьем — спортсмен-инструктор баскетбольного клуба «Барнаул» (два человека) с зарплатой 250 тыс. рублей.

Далее следуют позиции брынзодела-мастера и бланшировщика (обе с зарплатой 230 тыс. руб.) в сети загородных отелей «Яхонты», связанной с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером. По данным сервиса «РБК Компании», Гинер является одним из двух учредителей УК «Яхонты» Отели.Ру» с долей 50%. Согласно официальным профессиональным стандартам, бланшировщик занимается «ведением технологического процесса разваривания сырья (продуктов) для размягчения его тканей перед протиранием в шпарителях различного типа, разваривателях или бадьях с бартотерами».

Компании по добыче руд цветных металлов из Забайкалья «Байкалруд» и «Золотая гора» получили разрешение на трудоустройство в 2025 году иностранцев на позицию главного геолога. Тому же «Байкалруду» требуются 50 обогатителей отходов, 40 бурильщиков шпуров, 50 монтажников горного оборудования, 80 мастеров проходки шахты и еще десятки иностранных специалистов.

Иностранные работники нужны в 2025 году российскому дочернему банку Bank of China, турецкой строительной компании «Ямата Ятырым», работающей в Амурской области, крупному строительному подрядчику «Велесстрой», банному комплексу «Сандуновские бани», «Уралкалию» и т.д.

Ранее в Минтруде отмечали, что квалифицированная иностранная рабочая сила по квотам в 2025 году понадобится на таких проектах, как газопровод «Сила Сибири», Амурский газохимический и Амурский газоперерабатывающий комплексы, газоперерабатывающий и газохимический кластер в поселке Усть-Луга и т.д.

мигранты
зарплаты
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