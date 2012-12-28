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Общество
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Общество
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Общество
В Липецкой области до +2
Общество
Мужчина и женщина погибли в пожаре в Ситовке
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сегодня, 18:12

На курорте Гудаури в Грузии обнаружены 12 тел

Сотрудники МВД Грузии обнаружили тела 12 сотрудников ресторана на горнолыжном курорте Гудаури. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

"На втором этаже индийского ресторана в Гудаури, где была обустроена спальня, обнаружены тела 12 человек, которые, по всей вероятности, были трудоустроены на этом объекте. Предварительный осмотр тел не выявил следов насилия. Также, по предварительной версии следствия, вблизи спальни в закрытом пространстве был обнаружен генератор, который, предположительно включили вчера после отключения света", - говорится в заявлении.

Из 12 погибших 11 иностранцев, один гражданин Грузии. В связи со случившимся проводятся активные следственные мероприятия, на месте работают эксперты-криминалисты. Назначены соответствующие экспертизы. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в МВД.
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