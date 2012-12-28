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Сельский детектив – подозреваемый в краже поделился похищенным со своей мамой
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Общество
Вот говорят, что всё проходит, но может кое-что застрять
Общество
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
В Липецкой области до +2
Общество
Мужчина и женщина погибли в пожаре в Ситовке
Происшествия
Читать все
В России
157
сегодня, 18:02

2 российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе

Крушение двух танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на них находились 29 человек, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.

Капитану танкера, считавшемуся погибшим, удалось выжить, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, моряк наглотался воды с мазутом, в результате чего потерял сознание. После этого он получил ушиб позвоночника и обморожение. Сейчас капитан судна вместе с другим членом экипажа находится в реанимации.

Спасателям удалось спасти весь экипаж судна. Сейчас 11 моряков находятся в больнице Анапы. Врачи диагностировали у них обморожение. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась.
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