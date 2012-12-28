В России
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сегодня, 18:02
2 российских танкера потерпели крушение в Керченском проливе
По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.
На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них позже переквалифицировали на более тяжкий состав.
Капитану танкера, считавшемуся погибшим, удалось выжить, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, моряк наглотался воды с мазутом, в результате чего потерял сознание. После этого он получил ушиб позвоночника и обморожение. Сейчас капитан судна вместе с другим членом экипажа находится в реанимации.
Спасателям удалось спасти весь экипаж судна. Сейчас 11 моряков находятся в больнице Анапы. Врачи диагностировали у них обморожение. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась.
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