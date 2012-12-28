В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
В России
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51 минуту назад
В Тульской области врач-онколог приписывал пациентам рак ради премий
Злоумышленника обвинили в мошенничестве, совершенном путем обмана с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Врач-онколог в период с 17.08.2021 по 15.11.2022 внес ложные данные в информационную систему здравоохранения о выявлении рака у 13 пациентов с целью получить за это материальное вознаграждение. Поясняется, что определение онкологии врачами на ранней стадии поощрялось соцвыплатой.
В результате мужчине перечислили из регионального бюджета в общей сложности 39 тыс. рублей. Обвиняемый не признает вину. На его автомобиль и расчетный счет наложили арест. Уголовное дело направлено в Суворовский межрайонный суд Тульской области для дальнейшего рассмотрения.
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