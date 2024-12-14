В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
В России
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вчера, 22:02
Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды
«В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 метров в секунду) произошли технологические нарушения (короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи) в электросетевом комплексе республики», — говорится в сообщении энергетиков российского региона.
Из-за непогоды без света остались жители 28 районов, а также горожане в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске. На данный момент энергетики республики вернули электричество большинству потребителей, однако в домах более 50 тысяч человек его все еще нет.
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