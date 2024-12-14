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В России
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вчера, 22:02

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды

Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ураганного ветра и сильного снегопада. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Минэнерго Дагестана.

«В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 метров в секунду) произошли технологические нарушения (короткие замыкания и обрывы на линиях электропередачи) в электросетевом комплексе республики», — говорится в сообщении энергетиков российского региона.

Из-за непогоды без света остались жители 28 районов, а также горожане в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске и Каспийске. На данный момент энергетики республики вернули электричество большинству потребителей, однако в домах более 50 тысяч человек его все еще нет.
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