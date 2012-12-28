В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
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В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
В России
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вчера, 21:52
В Махачкале произошел пожар в здании хлебозавода
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре на Хлебозаводе-9 в Махачкала по ул. Титова, 9. По прибытии пожарных расчетов горением охвачена кровля четырехэтажного здания на площади 200 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В данный момент пожар локализован. Пострадавших нет. В ликвидации последствий были задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Республике Дагестан в количестве порядка 7 единиц техники и 26 человек.
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