В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
В России
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вчера, 21:29
При атаке БПЛА в Орловской области произошло возгорание топлива
«Происшествие никак не сказалось на функционировании важных инфраструктурных узлов и объектов, в том числе заправочных станций региона», — написал он в своем Telegram-канале.
Клычков сообщил, что на данный момент возгорание полностью локализовано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Специалисты проводят мониторинг качества воздуха и состояния окружающей среды. В случае выявления опасной концентрации будут организованы пункты временного размещения.
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