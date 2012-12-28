В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
В России
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вчера, 21:21
Ребенок погиб в белгородском поселке при атаке БПЛА
«В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребенок. <…> Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребенок, которые в момент атаки также находились в доме», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Второй ребенок — девочка, у которой диагностировали контузию. Бригада скорой госпитализировала ребенка в детскую областную больницу. Мама детей получила травму ноги и ушибы мягких тканей, ее госпитализируют в больницу в Белгороде. Раненым оказывается вся необходимая помощь. Отец семейства не пострадал.
Атакованный дом получил пробоину в крыше, повреждены окна, стены и внутренняя отделка. Пострадал и автомобиль, который стоит в гараже. Кроме того, в соседнем доме разбиты стекла, повреждены ворота и забор. Губернатор добавил, что последствия атаки ВСУ уточняются.
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