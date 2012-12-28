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В России
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сегодня, 13:47

На М-4 полностью перекрыто движение в сторону Москвы из-за ДТП

Движение в сторону Москвы полностью перекрыто на трассе М-2 «Дон» после массового ДТП. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Произошло столкновение двух грузовых транспортных средств: "Даф", под управлением мужчины 1971 года рождения, и "Фотон". По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир "Фотона". В настоящее время на месте работают сотрудники госавтоинспекции, все обстоятельства произошедшего выясняются. Движение по одной полосе в сторону Москвы перекрыто", - говорится в сообщении.

"Автодор" в своем Telegram-канале уточнил, что съезд организован на 174-м километре М-4 с объездом через Венев.
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