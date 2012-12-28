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В России
86
сегодня, 16:40

Россияне начали скупать автомобили перед повышением утильсбора

Россияне стали на 34,6% чаще интересоваться покупкой новых автомобилей по итогам осени 2024 по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили «Известиям» агрегаторы по покупке машин. 

Лидером по спросу среди марок стал Lada, получившая долю в 23,6%. Также в пятерку вошли Haval (10%), Chery (7,2%), Geely (7%) и Changan (5,4%), отметили в «Авито Авто». 

По данным «Авто.ру», пользователи стали на 27% чаще стали и интересоваться покупкой новых автомобилей. Российский рынок продолжал восстанавливаться после значительного сокращения в последние два года, считают аналитики. 

Интерес потребителей существенно сместился в сторону новых моделей за счет увеличения предложения от производителей, появления новых марок и большого количества специальных предложений от дилеров.  

«Осень 2024 года наглядно показала трансформацию российского авторынка. Мы видим четкую поляризацию между традиционным лидером Lada, занимающей почти четверть рынка новых автомобилей, и мощным присутствием китайских брендов, суммарная доля которых достигает 68%. Китайские концерны укрепляют свои позиции на российском рынке, в том числе, за счет новых моделей», — заявил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито Авто» Артем Хомутинников.

Эксперты считают, что рост утилизационного сбора в октябре 2024 года и ожидаемое его увеличение с 1 января 2025 года заставляет покупателей рассматривать новый автомобиль как инвестицию. 

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