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В России
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сегодня, 16:39

Банки стали поднимать ставки до 100% по ипотечным продуктам

В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков. 

По его словам, финансовые организации стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос, хотя это не предусмотрено условиями программы. А также — выдавать дополнительную часть кредита к льготной программе по рыночным условиям по крайне завышенным ставкам. Например, под 100%, сообщил замминистра.

«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — подчеркнул Чебесков.

Недобросовестные практики действительно распространились в последнее время, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: например, некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой, сообщили в регуляторе.

Заемщики используют такой инструмент, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, предусмотренную льготной программой, объяснила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Она добавила: на декабрь этого года средняя стоимость квартиры в Москве составляет порядка 20,3 млн рублей, а по России — около 6,2 млн. При этом максимальная сумма кредита, например, по семейной ипотеке — только 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов — 6 млн.

ипотека
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