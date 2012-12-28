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В России
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сегодня, 16:39
Банки стали поднимать ставки до 100% по ипотечным продуктам
В условиях высокой ключевой ставки стоимость привлечения средств для банков сильно выросла. Из-за этого они начали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, рассказал «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.
«Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%», — подчеркнул Чебесков.
Недобросовестные практики действительно распространились в последнее время, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там добавили: например, некоторые игроки применяют очень высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой, сообщили в регуляторе.
Заемщики используют такой инструмент, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, предусмотренную льготной программой, объяснила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
Она добавила: на декабрь этого года средняя стоимость квартиры в Москве составляет порядка 20,3 млн рублей, а по России — около 6,2 млн. При этом максимальная сумма кредита, например, по семейной ипотеке — только 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, а для других регионов — 6 млн.
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