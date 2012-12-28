Под Новый год неплательщики могут остаться без света

Праздничное настроение у некоторых жителей и организаций Липецкой области может быть испорчено: долги за электроэнергию приблизились к 2 миллиардам рублей. И если должники не успеют вовремя рассчитаться с гарантирующими поставщиками, то рискуют остаться без света.

Еженедельно в графики ограничения энергоснабжения за долги включается около 1200 жителей и 130 организаций региона. Всего с начала года без света остались 7106 клиентов-неплательщиков, а в декабре под угрозой отключения находятся 4188 жителей и 798 компаний.

Просрочка платежа влечет за собой не только отключение света, но и финансовые затраты. Кроме основного долга и пени, придется покрыть расходы на услуги энергетиков по ограничению и возобновлению электроснабжения в размере 3000 рублей. Это условие прописано в правилах предоставления коммунальных услуг. Судебные разбирательства приведут к дополнительным расходам: долг в 5000 рублей может увеличиться до 8000 рублей из-за госпошлины и исполнительского сбора.

Единственный способ избежать проблем - своевременная оплата. При возникновении финансовых трудностей, обращайтесь в ЛЭСК и «Новитэн» для поиска решения.