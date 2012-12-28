Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
В областном Совете обсудили трамвайную концессию: новая ветка на Катукова под угрозой
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
Происшествия
В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице
Происшествия
Мэрия рапортует о том, что две трети дорог Липецка почищено и обработано против гололёда
Общество
В Липецкой области до +2
Общество
Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке
Происшествия
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Общество
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Происшествия
Читать все
Мэрия рапортует о том, что две трети дорог Липецка почищено и обработано против гололёда
Общество
В Липецке семья поужинала роллами и оказалась в больнице
Происшествия
Самозанятость: как сняться с учета
Общество
День в день! Строители сдали дорогу от улицы Белана до Воронежского шоссе
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецке нашли 34-летнего мужчину с признаками падения с высоты
Происшествия
Крал, как дышал: 32-летний мужчина воровал у родных, знакомых и попался на краже в магазине
Происшествия
В Липецкой области до +2
Общество
Сегодня в Липецке: почему Боярского не брали в д`Артаньяны, адреса ёлочных базаров, за игровым столом со священником
Общество
Мать и сын погибли во время пожара в Ситовке
Происшествия
Читать все
Бизнес
693
сегодня, 08:00

Под Новый год неплательщики могут остаться без света

Праздничное настроение у некоторых жителей и организаций Липецкой области может быть испорчено: долги за электроэнергию приблизились к 2 миллиардам рублей. И если должники не успеют вовремя рассчитаться с гарантирующими поставщиками, то рискуют остаться без света.

Еженедельно в графики ограничения энергоснабжения за долги включается около 1200 жителей и 130 организаций региона. Всего с начала года без света остались 7106 клиентов-неплательщиков, а в декабре под угрозой отключения находятся 4188 жителей и 798 компаний.

Просрочка платежа влечет за собой не только отключение света, но и финансовые затраты. Кроме основного долга и пени, придется покрыть расходы на услуги энергетиков по ограничению и возобновлению электроснабжения в размере 3000 рублей. Это условие прописано в правилах предоставления коммунальных услуг. Судебные разбирательства приведут к дополнительным расходам: долг в 5000 рублей может увеличиться до 8000 рублей из-за госпошлины и исполнительского сбора.

Единственный способ избежать проблем - своевременная оплата. При возникновении финансовых трудностей, обращайтесь в ЛЭСК и «Новитэн» для поиска решения.

Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru