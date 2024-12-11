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В России
4
13 минут назад

Дефицит складов в РФ достиг рекордных значений

Дефицит складских площадей в России, достигший к концу 2024 года критической отметки вблизи 1%, объясняется, по мнению управляющего директора 3PL-оператора NC Logistic Гарольда Власова, прежде всего неэффективным управлением товаропотоками.

Дефицит складов в России сложился из-за неэффективного управления потоком товаров, — заявил управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов.

К концу 2024 года доля свободных складов составила порядка процента, и рекордная нехватка площадей отразилась на стоимости аренды. В московском регионе минимальные арендные ставки без учета НДС и операционных расходов выросли до 12 тысяч рублей за квадратный метр, а два года назад они сдавались по 4,5 тысячи за ту же площадь, — пишет «Лента.ру».

По словам эксперта, кризис на складском рынке усиливается на фоне повышенного потребительского спроса и недостаточной динамики строительства. Сейчас показатель площадей относительно численности населения в России составляет 56 миллионов квадратных метров на 146 миллионов человек. Для сравнения: во Франции эти цифры — 64 и 68 миллионов соответственно, а в Канаде склады занимают 173 миллиона квадратных километров при населении в 40 миллионов.

«Стоит учитывать потребительскую активность, которая растет в России ускоренными темпами. Повышенный спрос стимулирует развитие как традиционных ретейлеров, так и маркетплейсов, из-за чего дефицит складских площадей только усиливается. Складов может не хватать из-за неэффективного управления товарными потоками. Компании, для которых логистика не является профильной деятельностью, зачастую не справляются с оперативной сборкой и отправкой заказов, поэтому площади своевременно не высвобождаются», — пояснил Власов.

Текущие сложности с логистикой и трансграничными переводами вынуждают импортеров закупать продукцию впрок. Некоторые товары могут лежать на складе до тех пор, пока не станут востребованными, что усугубляет нехватку площадей. На фоне удорожания строительства и повышения ключевой ставки девелоперы предпочитают строить склады по запросу конкретного заказчика, а популярное спекулятивное строительство, когда арендаторов ищут уже после ввода склада в эксплуатацию, отошло на второй план.

«Большие площади сегодня можно получить только двумя способами. Первый — построить собственный склад, что долго и в нынешних реалиях дорого. Второй — передать логистику на аутсорсинг 3PL-операторам, которые за счет квалифицированного персонала умеют грамотно управлять большими складскими запасами и интенсивными отгрузками», — добавил Власов.

В начале 2024 года на Дальнем Востоке обнаружилась резкая нехватка складов для временного хранения товаров из Китая. Дефицит возник на фоне ажиотажного потока продукции из КНР. Тогда же перевозчики попросили российские власти поддержать строительство новых складов на пограничных переходах Дальнего Востока.
склады
дефицит
экономика
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