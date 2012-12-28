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В России
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31 минуту назад
В РФ не ожидают стремительного повышения цен на красную икру
Начавшийся в этом году процесс маркировки икры меняет ситуацию, рынок нормализуется.
По его словам, ситуация с розничными ценами на красную икру в России начнет постепенно стабилизироваться в следующем году. Нынешний же резкий рост стоимости этого продукта питания Зверев назвал некритичным с учетом увеличения средней заработной платы в стране.
«В целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», — отметил президент ВАРПЭ.
Он напомнил, что в советское время килограмм лососевой икры стоил в среднем 30 рублей. Это составляло примерно треть от среднего ежемесячного оклада граждан. Сейчас же средняя зарплата в России увеличилась до 87 тысяч рублей при средней стоимости красной икры в 8,5-9,5 тысячи. «Это — менее 11 процентов от среднего оклада в стране», — резюмировал Зверев.
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