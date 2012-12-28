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В России
40
47 минут назад

В РФ ужесточается наказание за продажу вейпов детям

Наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ об ужесточении ответственности за продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции, а также сырья для ее производства, кальянов и других устройств для потребления никотина.

В соответствии с поправками за неоднократное нарушение предусмотренных законодательством ограничений на продажу несовершеннолетним данной продукции будет грозить уголовная ответственность. Наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, — говорится на сайте Госдумы.

Аналогичное наказание уже действует за продажу детям алкогольной продукции.

Также на рассмотрении Госдумы находятся поправки в КоАП, направленные на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект станет еще одним важным шагом по наведению порядка в этой сфере. «Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет», — сказал он.
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