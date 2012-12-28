Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Липецкая вечЁрка: стрельба по полицейским, ценные покойники и стоит ли продлить время продажи спиртного?
Сегодня в Липецке: парковать машины в городе всё сложнее, каждый пятый будет работать в новогодние праздники
В России
40
47 минут назад
В РФ ужесточается наказание за продажу вейпов детям
Наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
В соответствии с поправками за неоднократное нарушение предусмотренных законодательством ограничений на продажу несовершеннолетним данной продукции будет грозить уголовная ответственность. Наказанием станет штраф в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года, — говорится на сайте Госдумы.
Аналогичное наказание уже действует за продажу детям алкогольной продукции.
Также на рассмотрении Госдумы находятся поправки в КоАП, направленные на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект станет еще одним важным шагом по наведению порядка в этой сфере. «Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет», — сказал он.
0
0
0
1
0
Комментарии