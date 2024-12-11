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В России
3
21 минуту назад

В Госдуме предлагают продавать алкоголь только по спецотметке на «Госуслугах»

Предлагается принять меры по ужесточению продажи алкоголя молодёжи в РФ.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов предлагает продавать алкоголь в России только по спецотметке на «Госуслугах». Соответствующий документ об этом парламентарий внес в Госдуму.

Он попросил внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По словам парламентария, последние четыре года в стране стремительно растёт употребление спиртного, поэтому нужно создать мощную антиалкогольную пропаганду. В чём суть законопроекта: сначала молодёжь, которой стукнет 18 лет, идёт в медучреждение по месту жительства — к наркологу на обследование. Там врач рассказывает и показывает, что будет, если злоупотреблять спиртным, и после обследования и профилактической беседы все эти данные заносят в «Госуслуги». В профиле будет любая отметка типа QR-кода или записи, только с помощью неё можно будет купить алкоголь.

Речь идет о продаже алкоголя взрослым — детям это и так уже запрещено. Таким образом, в случае принятия такого закона покупателю спиртного обязательно нужно будет зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Следующий этап — обращение в наркологический диспансер для обследования у нарколога.

Специалист должен будет дать потенциальному покупателю исчерпывающую информацию о неблагоприятных для организма последствиях употребления алкоголя. Если врач сочтет, что гражданину можно пить спиртное, то сделает запись об этом на «Госуслугах». Информация будет отображаться в личном кабинете гражданина. Соответственно, для покупки горячительного ее нужно будет предъявить.

Депутат, который входит в комитет Госдумы по информполитике, пояснил, что так можно будет, как говорится, убить двух зайцев — в деталях просветить население по поводу вреда алкоголя, а также помочь тем, кто уже впал от него в зависимость, и выявить потенциальных алкоголиков.

Свинцов отметил, что предлагаемый им механизм схож с порядком получения водительского удостоверения. Последнее выдается на основании в том числе и прохождения медкомиссии, в состав которой входит нарколог, — пишет «Российская газета».
алкоголь
продажа
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