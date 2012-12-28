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В России
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сегодня, 10:47

Белоруссия запретила ввоз гречки из России

Белорусский Госстандарт ограничил продажу гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» на территории страны.

Госстандарт Белоруссии включил в реестр опасной продукции гречневую быстроразваривающуюся крупу от российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула, — передает РБК со ссылкой на портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Уточняется, что комитет запретил ввоз и продажу в магазинах страны из-за несоответствия продукта требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Написанное на упаковке «недостоверно характеризует пищевой продукт», — отмечается в сообщении.

Речь идет о показателе «развариваемости» гречки: она разварилась за 29 минут при норме не более 25 минут.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — заявили в комитете.

Ранее в сентябре Белоруссия запретила ввоз и продажу российского алкогольного газированного напитка Santo Stefano. На сайте Госстандарта уточнили, что напиток не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Согласно предписанию, продукция российского производителя АО «Евразийская алкогольная группа» запрещена к реализации, ввозу и обращению с 1 октября 2024 года.
Белоруссия
гречка
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