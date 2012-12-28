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В России
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сегодня, 09:59

В результате ракетной атаки в Таганроге повреждена котельная и сгорели 14 машин

При ракетной атаке ВСУ на Таганрог получила повреждения котельная на улице Циолковского. В 27 многоквартирных домах отсутствует тепло.

Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате ракетной атаки была повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12.00 восстановить повреждённую котельную.

Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км, — написала глава города в своем Телеграм-канале, и попросила сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также, по ее словам, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется.

Камбулова также отметила, что после ракетного обстрела Таганрог функционирует в обычном режиме.

Ранее утром в городе была объявлена воздушная опасность.

Камбулова призвала жителей города спуститься на нижние этажи, в подвал, или найти место без окон, сесть на пол.

По данным Telegram-канала SHOT, в небе над Таганрогом на фоне предупреждения о ракетной опасности произошло минимум 10 взрывов.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.
ракетная атака
пожар
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