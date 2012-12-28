Самыми популярными сувенирами со змеями стали статуэтки и магниты

Сувениры в виде змеи покупают охотнее, чем изделия с драконом годом ранее, следует из имеющихся у «Известий» данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».



Средний чек на сувениры в виде змеи составил 483 рублей, посчитали аналитики. Число покупок выше на 11% по сравнению с сувенирами в виде дракона, символа года 2024-го. Самыми популярными сувенирами стали статуэтки, магниты, брелки.«В этом году из-за более теплой осени продажи новогодней атрибутики сместились на конец ноября и декабрь. Соответственно, в декабре заметен более значительный рост — свыше 30% год к году по основным категориям праздничных товаров, в том числе сувениров в виде символов наступающего года», — отметили аналитики «Чек Индекса».Более половины таких товаров, по их данным, приобретают онлайн, в основном на маркетплейсах. На маркетплейсе Wildberries самыми популярными товарами со змеями стали чай и кофе, шоколад, кухонные полотенца, футболки, игрушки и наклейки. На «Авито» наиболее активно приобретают гели для душа, шампуни и другие средства гигиены с символом наступающего года.