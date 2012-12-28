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В России
2 минуты назад
Самыми популярными сувенирами со змеями стали статуэтки и магниты
Сувениры в виде змеи покупают охотнее, чем изделия с драконом годом ранее, следует из имеющихся у «Известий» данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«В этом году из-за более теплой осени продажи новогодней атрибутики сместились на конец ноября и декабрь. Соответственно, в декабре заметен более значительный рост — свыше 30% год к году по основным категориям праздничных товаров, в том числе сувениров в виде символов наступающего года», — отметили аналитики «Чек Индекса».
Более половины таких товаров, по их данным, приобретают онлайн, в основном на маркетплейсах. На маркетплейсе Wildberries самыми популярными товарами со змеями стали чай и кофе, шоколад, кухонные полотенца, футболки, игрушки и наклейки. На «Авито» наиболее активно приобретают гели для душа, шампуни и другие средства гигиены с символом наступающего года.
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