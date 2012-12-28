Банки стали обходить меры ЦБ по сдерживанию закредитованности граждан

Со второй половины года Центробанк планирует ввести количественные ограничения на выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля, соответствующие изменения уже внесены в законодательство, сообщила «Известиям» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.



Сейчас регулятор использует макропруденциальные надбавки, чтобы сдерживать рискованную практику. Но банки в нынешнем году резко — по меньшей мере в пять раз — нарастили выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля. Эту своего рода уловку они используют, чтобы обходить лимиты Центробанка на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой, рассказала Данилова.«Мы видим, что выдача нецелевых кредитов под залог автомобиля очень сильно увеличилась. Если до 2023 года на их долю приходилось всего 1% выдаваемых кредитов, то сейчас эта доля увеличилась: в октябре в пять раз», — отметила она.У отдельных банков доля таких заимствований в этом году и вовсе выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов, отмечается в материалах ЦБ.Например, во II квартале 2024 года 79% нецелевых кредитов под залог авто выдавалось людям с ПДН 50+, из них 43% — заемщикам с ПДН 80+. В III квартале после введения ЦБ дополнительных надбавок на этот вид кредитования произошло некоторое снижение. Однако и в это время около 30% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств были предоставлены заемщикам с показателем ПДН более 80%. Это значительно превышает аналогичный показатель для необеспеченных ссуд, составляющий 13%.