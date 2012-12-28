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30 минут назад
Банки стали обходить меры ЦБ по сдерживанию закредитованности граждан
Со второй половины года Центробанк планирует ввести количественные ограничения на выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля, соответствующие изменения уже внесены в законодательство, сообщила «Известиям» глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Мы видим, что выдача нецелевых кредитов под залог автомобиля очень сильно увеличилась. Если до 2023 года на их долю приходилось всего 1% выдаваемых кредитов, то сейчас эта доля увеличилась: в октябре в пять раз», — отметила она.
У отдельных банков доля таких заимствований в этом году и вовсе выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов, отмечается в материалах ЦБ.
Например, во II квартале 2024 года 79% нецелевых кредитов под залог авто выдавалось людям с ПДН 50+, из них 43% — заемщикам с ПДН 80+. В III квартале после введения ЦБ дополнительных надбавок на этот вид кредитования произошло некоторое снижение. Однако и в это время около 30% нецелевых потребительских кредитов под залог транспортных средств были предоставлены заемщикам с показателем ПДН более 80%. Это значительно превышает аналогичный показатель для необеспеченных ссуд, составляющий 13%.
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